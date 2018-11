Quatre menors d'un centre saturat de Madrid, contagiats de sarna

La sarna ha arribat al Centre de Primera Acollida d'Hortaleza (Madrid), on diversos menors, almenys quatre, han hagut de ser tractats mentre continua l'amuntegament a les instal·lacions, amb més d'un centenar de persones malgrat que compta amb una capacitat per a una trentena. Fa uns dies van arribar diversos menors amb aquesta infecció, però se'ls va detectar de forma ràpida i es va començar amb el tractament per part dels professionals sanitaris. Per la seva banda, diversos operaris de l'Ajuntament de Madrid van acudir al centre per portar-los matalassos i evitar més contagis. Des de la Conselleria de Polítiques Socials van assenyalar que tots els menors estrangers no acompanyats que arriben al centre d'Hortaleza o a qualsevol altre se'ls realitza una «exhaustiva» valoració mèdica per detectar alguna patologia i veure les seves necessitats de salut.En aquest cas, apunten que els nens no s'han infectat de sarna al centre d'Hortaleza, sinó que és una conseqüència de les condicions en què arriben a Espanya. "Quan es detecta algun cas, es posen en marxa els protocols establerts i s'actua per tractar convenientment a cada malaltia i cada cas", han afegit.