El rei Felip VI fa una crida a protegir el dret a la «privacitat digital»

El rei Felip VI va presidir a Madrid la inauguració del X Congrés d'Acadèmies Jurídiques i Socials d'Iberoamèrica, organitzat per la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació d'Espanya. Encara que en un primer moment no estava previst, finalment el Rei va prendre la paraula a l'acte, fent una crida als Estats a «respectar i protegir el dret a la privacitat a les comunicacions digitals». Aquesta declaració coincideix en el temps amb la polèmica per l'aprovació a les Corts Generals de la nova Llei de Protecció de Dades que permet als partits polítics espiar les dades personals dels ciutadans, comptar amb fitxers ideològics i fer spam polític.

Felip VI va retratat el panorama social actual, en el qual ocupa un destacat primer pla «la progressiva penetració d'internet al nostre entorn privat, social i laboral, el creixent protagonisme de les xarxes socials i l'augment successiu del temps que invertim en interactuar». Per al Cap de l'Estat resulta necessari «intentar preveure de quina manera s'adequaran els drets humans a aquestes futures realitats on els drets de les persones han d'estar protegits a Internet, de manera que, entre altres previsions, els Estats respectin i protegeixin el dret a la privacitat a les comunicacions digitals».

Per part seva, la presidenta de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), Mar España, va advertir que serà «extremadament vigilant» i «rigorosa» respecte el tractament de dades personals que duguin a terme els partits polítics i va insistir que és «il·legal» fer perfils ideològics en base a les opinions que aboquen els ciutadans a Internet i enviar propaganda segmentada en base a aquest perfilat.

«L'Agència serà extremadament vigilant i rigorosa en l'aplicació de la normativa», va afirmar España, per després aclarir que «entre les seves funcions, té la competència d'interpretar la normativa de protecció de dades».