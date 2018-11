Susana Díaz es veu obligada a suspendre un acte per una protesta de taxistes

La presidenta de la Junta i candidata a la reelecció pel PSOE-A, Susana Díaz, va suspendre l'acte públic en què tenia previst participar al teatre Romero de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) «per motius de seguretat» , a causa d'una concentració de taxistes que va tenir moments violents. Un grup d'entre 30 i 40 taxistes van bloquejar entrada al teatre Romero, les portes del qual es van haver de tancar quan ja hi havia ciutadans que havien accedit a l'interior per assistir al míting. A la concentració, que va tenir moments violents perquè van colpejar les portes del teatre, hi van participar taxistes tant de Sevilla capital com d'alguns municipis de l'Aljafare sevillà.

Abans de l'arribada dels taxistes, diversos ciutadans van poder accedir al teatre per assistir al míting, encara que es va haver de tancar la porta principal d'accés per la concentració d'aquest col·lectiu. Amb crits contra la Junta i reclamant una solució per al sector del taxi, els taxistes es van concentrar a les portes del teatre, al qual encara no havia arribat la presidenta de la Junta. Aquesta és la primera vegada que Susana Díaz es veu obligada a suspendre un míting en la seva campanya per a les properes eleccions autonòmiques.