Pronòstic optimista

El secretari general de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), Ángel Gurría, va destacar que Espanya «està navegant millor» en l'alentiment de l'economia a Europa i a altres països del món i que li va «bé» perquè crea mig milió de llocs de treball a l'any i ha reduït notablement el seu dèficit en els últims exercicis, de manera que creu que Espanya «no descarrilarà» si l'objectiu de dèficit es desvia al 2,1% el 2019 com preveu Brussel·les, i que «seguirà endavant» si no hi ha Pressupostos.

Així ho va assenyalar Gurría durant la seva intervenció en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economia Fórum, després que la seva organització reduís dimecres les seves previsions de creixement per a Espanya en dues dècimes, fins al 2,6% per a aquest any, i al 2,2% per al 2019.

Gurría va voler minimitzar la rebaixa de previsions, ja que l'economia espanyola es veu impactada per l'alentiment de l'economia internacional, en un context a més en el qual l'OCDE ha rebaixat en cinc dècimes la seva previsió de creixement per al món, fins al 3,5%, i en quatre dècimes la d'Europa.

«Espanya ha de tenir impacte de l'alentiment del comerç i de l'economia mundial perquè està inserida a Europa i al món, ha de tenir algun impacte», va apuntar Gurría, qui, tot i això, va asseverar que «li estan anant millor les coses», ja que crea mig milió de llocs de treball a l'any i ha reduït la seva taxa d'atur del 28% al 14%.

Pel que fa al dèficit públic, va valorar que el debat se centri en si l'any que ve Espanya registrarà un desajust de l'1,8% o del 2,1%, ja que fa tot just sis anys presentava un nivell del 10,5% del PIB. «Ens estem preocupant en excés per una revisió de dues dècimes, que és menor», va afirmar Gurría, que va ser presentat a l'acte per la ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, amb qui va compartir la importància d'aconseguir un creixement «inclusiu» i reduir la desocupació, que segueix sent «molt alta», amb un altre «inacceptablement alt» percentatge de contractes temporals.

Pel que fa al deute públic, va assenyalar que el nivell del 98% del PIB que presenta Espanya se situa «en la mitjana dels països de l'OCDE», si bé creu que en el cas d'Espanya els mercats «tenen molta menys paciència i tolerància».

Per a Gurría, els supòsits del Govern recollits en el pla pressupostari són «raonables», de manera que l'OCDE estima també que el dèficit podria tancar-se al voltant de l'1,8% el proper any, tot i que creu que Espanya «no descarrilarà» si l'objectiu es desvia al 2,1%. Així, va demanar donar «espai» al Govern per plantejar el seu projecte econòmic, tot i que va avisar que l'organisme farà els «apunts necessaris» si cal.

A més, sobre els Pressupostos de 2019, va apuntar que els comptes públics es fan «per ser aprovats, no per generar debats», si bé va opinar que encara que la seva aprovació és «important», la seva absència no és quelcom que hagi de paralitzar l'economia, ja que «els empresaris segueixen funcionant» i «el país segueix endavant».

A més, Gurría va defensar que el Govern no pot dedicar-se només a abaixar el dèficit i el deute, sinó que «ha de tenir una consideració equilibrada en termes d'anar acompanyant esforços per tenir equilibris entre unes millors finances públiques i l'estabilitat social», ja que «no es pot descuidar l'àmbit social», coincidint així amb les directrius bàsiques de la política econòmica de l'Executiu.

Pel que fa a les pensions, Gurría va alertar que hi ha el risc que en el futur hi hagi una «generació de vells pobres». «No ens podem permetre això a Europa», va destacar, tot insistint en la necessitat de reformar els sistemes de pensions, de forma que les mesures es dirigeixin a l'expectativa de vida.