Lula da Silva i Dilma Roussef, imputats per milers de delictes de corrupció

Els expresidents brasilers Lula da Silva i Dilma Rousseff han estat imputats per milers de delictes de corrupció que s'haurien comès sota els seus respectius governs.

El Ministeri Públic els ha acusat de cometre milers de delictes contra l'administració pública que es traduirien en un desfalc de 1.400 milions de reals (uns 322 milions d'euros).

La jutgessa federal Vallisney de Souza Oliveira ha acceptat la denúncia presentada per la Fiscalia Federal contra els dos expresidents i altres alts càrrecs de la seva formació política, el Partit dels Treballadors (PT).

La denúncia va ser formulada, l'any passat, pel llavors procurador general, Rodrigo Janot, segons el qual els imputats formaven part d'una organització dedicada a drenar els recursos públics.

Janot assegura que van desviar fins a 1.400 milions de reals de la petroliera estatal, Petrobras, al llarg de 14 anys. Els diners procedien de suborns cobrats a empreses constructores brasileres com Odebrecht i el grup OAS a canvi d'obra pública.

Entre els assenyalats per la justícia federal també hi ha els ministres d'Hisenda Antonio Palocci i Guido Mantega i l'extresorer del PT Joao Vaccari, implicats en altres causes.