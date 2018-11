Llum verd espanyol al Brexit

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que s'ha arribat a un acord sobre Gibraltar després que la Unió Europea i el Regne Unit hagin «acceptat les exigències espanyoles», de manera que Espanya votarà avui a favor de l'acord del Brexit a la cimera de líders europeus. «Una vegada que la retirada del Regne Unit de la UE es produeixi, la relació de Gibraltar amb la UE, les relacions polítiques, jurídiques i fins i tot geogràfiques passaran per Espanya», va resumir Sánchez en una declaració sense preguntes davant els mitjans de comunicació al Palau de la Moncloa.

Tot i que no s'ha modificat el Tractat de Retirada del Regne Unit de la UE ni la declaració política que establirà el marc de la relació futura entre la UE i el Regne Unit, que era el que inicialment demanava Espanya, Sánchez va presentar la solució finalment assolida com un èxit històric després d'unes «difícils però fructíferes negociacions».

Sánchez aspirava a retirar, modificar o precisar en un document jurídicament vinculant l'article 184 del Tractat de Sortida, introduït, segons Espanya, «amb nocturnitat i traïdoria» en l'últim moment per la primera ministra britànica, Theresa May, amb l'aquiescència dels negociadors europeus.

Aquest article assenyala que el Regne Unit i la UE hauran de negociar els termes de la seva relació futura, però no precisava que en tot allò referit a Gibraltar s'havia de comptar amb Espanya. Com que l'article estava inclòs en un Tractat, el de Sortida, que sí que s'aplica a Gibraltar, Espanya temia tenir problemes en el futur amb la seva capacitat de veto sobre tot el referit al Penyal.

Finalment, Espanya es dona per satisfeta amb una declaració de la Comissió Europea i del Consell Europeu en què «descarten» que l'article en discòrdia «sigui aplicable al contingut de la relació futura, inclòs l'àmbit territorial», interpretació que el Regne Unit reconeix per escrit en una altra carta del seu ambaixador davant la UE, document al qual Sánchez va donar un valor «transcendental».

Espanya també volia modificar en el mateix sentit la declaració política sobre la relació futura de la UE amb el Regne Unit que acompanya el Tractat de Retirada. Aquest text tampoc es tocarà. La solució trobada es limita a afegir unes notes a les actes de la cimera de diumenge en què es recollirà «que no només s'haurà de comptar amb l'acord d'Espanya, sinó que els acords que afectin Gibraltar hauran de ser acords separats els quals es concloguin amb el Regne Unit per part de la UE».

Sánchez va posar en valor que Espanya hagi aconseguit una «declaració política conjunta del Consell Europeu i la Comissió Europea» que va qualificar d'«històrica» perquè «exclou Gibraltar de la negociació general entre la UE i el Regne Unit», el que permetrà a Espanya tenir una negociació directa amb el Regne Unit sobre Gibraltar i exigeix l'acord previ d'Espanya per a la negociació de qualsevol acord de la UE que s'apliqui a Gibraltar.

El president va justificar la seva amenaça de veto a l'acord del Brexit, ahir aixecada, en què la qüestió de Gibraltar és «capital» per a Espanya perquè afecta la integritat territorial i la sobirania nacional del país.



El pacte «més important»

El ministre d'Afers Exteriors espanyol, Josep Borrell, va considerar ahir que l'acord sobre Gibraltar és el pacte «més important des del Tractat d'Utrecth», firmat el 1713 i que va certificar el traspàs del Penyal i l'illa de Menorca a mans angleses. En un tuit, Borrell assegurava que l'acord és «molt positiu» per a l'Estat espanyol i va aprofitar el missatge per «agrair» l'esforç del cos diplomàtic i funcionaris que han format part de l'equip negociador que ha aconseguit que, tal com ho va explicar Sánchez, la relació entre Gibraltar i la UE requereixi sempre el vistiplau de Madrid.



Segons ha dit el president espanyol, l'Estat mantindrà una "negociació directa amb el Regne Unit sobre Gibraltar", una nova manera d'abordar la relació de Gibraltar a nivell europeu. Un cop aconseguit aquest objectiu, Sánchez ha confirmat que el seu govern avalarà l'acord del Brexit a la cimera europea d'aquest diumenge.