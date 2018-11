Brussel·les qualifica la sortida del Regne Unit de la Unió Europea de «tragèdia»

La sensació de pèrdua important va planar durant tot el dia sobre la capital Europea. Tot i que l'acord final semblava deixar tot els països satisfets, les cares dels líders europeus no eren pas d'alegria. «És un moment trist, una tragèdia», assegurava el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, sobre el resultat de la cimera. Els líders europeus van admetre estar «tristos», i alguns, com la cancellera alemanya, Angela Merkel, van definir l'ambient com a «ambivalent». «Hi ha tristesa, però també alleugeriment», va dir la cancellera alemanya. Per la seva banda, Theresa May va negar estar trista, tot i que va admetre que «altres líders europeus» i alguns ciutadans britànics ho estan. «Estic plena d'optimisme», va dir May, que va recordar que el Regne Unit marxa de la UE «però no d'Europa». «Seguirem sent amics i veïns», va dir.



«Sentiments ambivalents»

En tot cas, Merkel va afirmar que el Tractat de Sortida del Regne Unit de la UE és «una obra d'art diplomàtica», encara que va admetre que el Brexit li provoca «sentiments ambivalents» davant aquesta «tràgica i trista situació». «És una pena que el Regne Unit surti de la UE després de 45 anys, però evidentment hem de respectar el que va votar el poble britànic», va afirmar la cancellera alemanya.

Per part seva, el president francès, Emmanuel Macron, va destacar que el Brexit demostra que «la UE té part de debilitat, que és susceptible de millorar» i que necessita una refundació «en profunditat», quelcom que, segons la seva opinió, «ha de marcar el debat de les futures eleccions europees». Per a Macron, «no és ni un dia en què hàgim d'estar feliços ni de dol».

També va dir que les salvaguardes introduïdes en les conclusions que s'aprovaran en la cimera sobre el Brexit asseguraran la protecció dels pescadors europeus, un dels aspectes que amenaçava de dificultar el vistiplau a l'acord de retirada.«Els pescadors estaran ben protegits. Ha estat una prioritat en el marc de la relació futura », ha dit Macron a la seva arribada a la reunió.

Ha assegurat que la UE ha introduït «en les conclusions del Consell i per a la relació futura elements molt clars» que inclouen «les regles de competència per protegir els interessos en tots nivells i, en particular, en l'àmbit del medi ambient i en la pesca i l'accés recíproc »dels pescadors a les aigües respectives.