Detenen un home a Osca per matar la seva exparella a punyalades en presència dels fills

Una dona senegalesa de 42 anys i veïna de Montsó (Osca) va ser assassinada al seu domicili, en el qual es trobaven els seus dos fills, pel que sembla per la seva exparella, que va ser detingut, segons fonts de la Delegació de Govern a Aragó. La dona, Rokhaya D., va ser atacada amb una arma blanca al seu domicili i en presència dels seus dos fills presumptament pel pare dels mateixos i exparella sentimental, també d'origen senegalès i veí de la localitat de Binéfar.

Aquesta última víctima eleva a 45 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles durant el 2018 i la seva mort va coincidir amb la commemoració del Dia Internacional contra la Violència sobre la Dona, contra la qual milers de persones van clamar a diverses ciutats espanyoles.

L'Ajuntament de Montsó, on es va produir el crim, va decretar tres dies de dol i va convocar una concentració de repulsa que va aplegar centenars de persones. Per la seva banda, el Govern d'Aragó va condemnar en un comunicat l'assassinat. La directora de l'Institut Aragonès de la Dona, Natalia Salvo, va expressar la seva repulsa a aquest assassinat i a la violència contra les dones, que va qualificar com «el problema més greu» que té la societat en aquests momentos. La violència de gènere «ens llasta com a societat i llasta la democràcia, que no pot ser plena mentre la meitat d'ella visqui insegura i en risc només pel fet de ser dona», va concloure.