La sonda Insight aterra amb èxit a Mart

La sonda nord-americana Insight ha aterrat a Mart amb èxit a les 20.47 h, tal com estava previst. Set minuts després, a les 20.54 h, la NASA confirmava que la seva sonda havia aterrat.

Aquesta es la primera vegada des de 2012 que un artefacte intenta posar-se sobre Mart, després que ho fes el vehicle Curiosity de la NASA, l'únic actualment actiu en la superfície del planeta vermell. Només Estats Units ha aconseguit col·locar artefactes allà, invertint en aquestes missions amb l'objectiu de preparar una futura incursió amb exploradors humans per a la dècada de 2030. Però més de la meitat dels 43 intents per portar a Mart robots, satèl·lits o altres -ejecutados per agències espacials de tot el món- han fallat.