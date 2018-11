Varufakis serà candidat a les europees per Alemanya

L'exministre de Finances grec Gianis Varufakis, gran opositor a l'acord de rescat subscrit entre Grècia i els creditors internacionals, serà candidat a un escó al Parlament Europeu el maig de 2019 per la circumscripció d'Alemanya i amb el seu partit, DiEM25. «Estic d'acord amb ells perquè encarnen la nova política transnacional que necessitem a Europa», va explicar en roda de premsa a Berlín sota una pancarta amb el lema «Primavera Europea» amb el logotip de DiEM25, un moviment polític nascut el 2016 i l'objectiu del qual és aconseguir «la democratització d'Europa» per a l'any 2025. Varoufakis va alertar que el centre polític a Alemanya està amenaçat per les polítiques d'austeritat i control del dèficit públic.