Els Vint-i-set avalen un acord que qualifiquen de «bo per a Espanya»

Els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea van adoptar formalment l'acord negociat a nivell tècnic entre Londres i Brussel·les per fixar les condicions del divorci amb el Regne Unit, un pacte que Espanya va amenaçar de vetar fins a l'últim moment per aconseguir major claredat jurídica sobre l'estatus de Gibraltar. Després d'aquest suport dels líders a les condicions de la separació i a les orientacions per negociar el futur, la primera ministra britànica es va unir a la resta de líders per a una segona sessió de reunió.

El vistiplau dels líders europeus i la seva voluntat de crear una relació sòlida en el futur, inclosa una zona de lliure comerç, va quedar reflectit també en un text de conclusions que no esmenta la qüestió de Gibraltar i que demana a la Comissió i al Consell fer tot el necessari per assegurar que el divorci es porta a terme de forma ordenada.

A més, les notes de les actes del Consell Europeu recolliran l'exigència d'Espanya de deixar per escrit que cap acord que la Unió Europea negociï en el futur amb el Regne Unit tindrà efecte al territori de Gibraltar fins que Espanya doni la seva autorització.

Una carta de l'ambaixador britànic davant la UE, en nom del Govern britànic, que promet interpretar els acords en el mateix sentit que ho fa el bloc va ser l'altra contrapartida obtinguda pel president del Govern, Pedro Sánchez, per retirar la seva amenaça de veto

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va assegurar que la solució trobada per convèncer Espanya garanteix que «no hi pot haver cap negociació sobre Gibraltar sense l'acord d'Espanya» i va afegir que no el va sorprendre que el Govern espanyol reclamés aquestes aclariments. També va explicar que va ser «més fàcil» convèncer Madrid que Londres per acceptar la proposta sobre la taula per donar claredat jurídica a l'estatus de Gibraltar, perquè es tractava de «garantir» a Espanya «que res pot succeir en contra de la seva voluntat». En tot cas, va qualificar el pacte de «bo per a Espanya».

En aquest sentit, Sánchez va assegurar que «amb el Brexit» tothom perd, però «amb relació a Gibraltar, Espanya guanya». En la roda de premsa posterior a la cimera, el president del Govern va afirmar que Espanya està ara en una «posició de fortalesa» per «resoldre d'una vegada per totes un conflicte que fa més de 300 anys que existeix», en referència a la situació al Penyal. D'altra banda, Sánchez va defensar que ha gestionat el problema sobre Gibraltar amb «sentit d'Estat».

El president del Govern va assegurar que l'Executiu espanyol abordarà amb el Regne Unit la cosobirania de Gibraltar un cop segellat l'acord de divorci entre la UE i el Regne Unit, i va admetre que «ara comença el més complex». «Nosaltres parlarem de tot. Per això, he dit que ara comença el moment més complex», va explicar Sánchez.

«Ara mateix Espanya compta amb moltes més garanties. Estem en una posició de fortalesa com no hem estat mai en aquestes dècades de pertinença a la Unió Europea per poder negociar la qüestió de Gibraltar amb el Regne Unit», va assegurar el cap de l'Executiu espanyol.

En tot cas, la primera ministra britànica va assegurar que la solució negociada per garantir a Espanya que tindrà dret a veto en els acords que afectin Gibraltar no canvia en res la posició britànica en el fet que defensarà la seva sobirania sobre el Penyal i que quan negociï amb la Unió Europea ho farà per a «tota la família de Regne Unit, inclòs Gibraltar». A més, May va destacar que amb aquest pacte, el seu país recupera la seva sobirania en qüestió de control de fronteres, de pressupost i de legislació, i va vaticinar un «futur brillant» per a la UE.

En tot cas, els líders europeus van concedir a Sánchez les garanties que demanava sobre el poder de veto d'Espanya sobre qualsevol acord futur entre la Unió Europea i el Regne Unit que es vulgui aplicar a Gibraltar, i ho van fer a través d'una declaració política , «sense valor jurídic», i la gestió de la qual ha creat cert malestar entre la resta de socis.

«Es tracta d'una declaració política, sense cap validesa jurídica», van indicar fonts europees, que van advertir que el que s'ha fet és confirmar que Espanya, com a Estat membre, té un poder que ja estava acreditat. «És com dir que el sol surt cada matí», va afegir la font, que va apuntar que tots els socis són conscients de la importància política d'aquest assumpte per a Espanya, tot i que la manera de gestionar aquesta crisi ha creat malestar entre moltes delegacions.

Les queixes del Govern van arribar «a l'últim moment», cosa que va indignar alguns països, i va fer témer que dur a primera línia del debat l'estatus de Gibraltar pogués «complicar la tasca» de la primera ministra britànica a l'hora de defensar el fràgil acord del Brexit davant el Parlament britànic. Algunes de les delegacions tampoc veien necessari deixar per escrit quelcom que consideren «evident», en el sentit que en el marc d'acords comercials com el que es negociarà amb els britànics quan siguin país tercer, «Espanya tindrà veto sobre Gibraltar i altres assumptes , com ho tindran la resta d'Estats membres», en cobrir assumptes de competència nacional.

Per part seva, el president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, va destacar que amb l'acord de divorci entre la UE i el Regne Unit «se segella una tragèdia», que suposa «fer un pas enrere a la UE». A més, va dir que l'acord sobre Gibraltar aconseguit «és paper mullat, és l'estafa de l'estampeta». «No és una bona notícia», va advertir. Va lamentar que en aquesta negociació del Brexit, «davant de l'eufòria o desconnexió de la realitat o falta de preocupació o de treball» quan van dir «Mariano Rajoy i Pedro Sánchez que estava tot lligat i arreglat i que Espanya tindria un paper decisori per fi en la història per codecidir i prendre decisions sobre Gibraltar»; el que «ens hem trobat és un gol a l'últim minut».



«Humiliació a Espanya»

Paral·lelament, el president del PP-A i candidat a la Presidència de la Junta, Juanma Moreno, va considerar una «humiliació a Espanya» les declaracions realitzades pel primer ministre de Gibraltar, Fabian Picardo, en què va negar que l'acord del Brexit sobre el Penyal «tingui cap valor»; unes declaracions que, per al líder popular, generen «incertesa» i una «enorme inseguretat jurídica» al Camp de Gibraltar. Moreno va dir que Picardo no és més que «un alcalde» i que s'està «rient» del Govern de Pedro Sánchez.