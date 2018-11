Casado veu Borrell «deslegitimat» per seguir al Govern espanyol

El líder del PP, Pablo Casado, ha assegurat que el ministre d'Afers exteriors, Josep Borrell, està "deslegitimat" per continuar al Govern espanyol i ha urgit el cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, a que "apliqui" als seus ministres el "mateix barem d'exigència" que tenia a l'oposició.

"A què espera per cessar els seus ministres?", ha preguntat a Sánchez després que s'hagi fet pública la multa de 30.000 euros que ha imposat a Borrell la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per fer ús d'informació privilegiada en la venda d'accions d'Abengoa.

En un acte públic a Adra (Almeria), Casado ha qualificat de "gravíssima" la sanció i ha assenyalat que "no és la primera vegada" que el titular d'Exteriors "té un problema d'aquesta naturalesa", fent al·lusió a "un altre cas gravíssim" que va forçar la seva dimissió el 2003 del càrrec de secretari general del PSOE "i relacionat amb tècnics d'Hisenda i el seu paper en l'administració del patrimoni familiar".

Els casos d'altres ministres



Després de remarcar que la sanció de la CNMV "respon la infracció més greu", ha exigit la compareixença "immediata" de Borrell al Congrés dels Diputats "per donar explicacions" i ha recriminat a Sánchez que no "compleixi amb les exigències que ens plantejava als altres quan estava a l'oposició".

Ha fet al·lusió, en aquesta línia, als casos de la ministra d'Educació, Isabel Celaá, "qui no ha explicat encara el seu patrimoni" o la d'Economia, Nadia Calviño, qui "tampoc ha explicat la seva societat patrimonial interposada".

"Per no parlar de Pedro Duque i el fet que hagi rebut per la porta de darrere una regularització d'Hisenda quan ja estava advertit per la seva societat i amb implicació personal del ministeri de María Jesús Montero per fer-ho amb la seva ajuda", ha afegit.

Casado ha considerat que a Sánchez "se li han quedat curts els escuts humans" després de la dimissió dels exministres Máxim Huerta i Carmen Montón per "seguir mantenint-se al Govern d'Espanya". "Jo em pregunto a què espera per cessar la resta o si és que és menys greu això d'ara que el que van fer Huerta o Montón", ha conclòs.