Condemnat a 11 anys de presó per violar i robar una cambrera a Màlaga

Un home ha estat condemnat per l'Audiència Provincial de Màlaga a onze anys de presó per violar i lesionar a Màlaga una cambrera en una "brutal agressió" i, posteriorment, després amenaçar-la de mort i robar-li la recaptació de l'establiment, uns 600 euros.

La violació es va produir cap a les tres de la matinada del 31 d'octubre de 2017 quan l'acusat es va insinuar diverses vegades a la noia i fins i tot li va oferir diners a canvi d'un petó, proposició que ella va rebutjar, segons la sentència.

Tot i això, el processat va romandre en l'establiment fins l'hora del tancament i va aprofitar quan la dona va entrar a la cuina per acompanyar fins a la porta a l'últim client, moment en què va tancar-la. En sortir la jove de la cuina, l'acusat es va abalançar sobre ella, li va pegar a la cara i encara que ella va intentar defensar-se va ser objecte d'una "brutal agressió" i va ser violada mentre l'amenaçava de mort i després el va obligar a lliurar-li la recaptació de l' bar.

Segons la Sala, ha quedat molt clar la violenta actitud del processat, que va colpejar reiteradament la víctima, a qui també va amenaçar de mort. Per tot això, el Tribunal "tenint en compte la brutalitat de l'agressió" ha penat per separat els fets i ha condemnat el processat per violació, lesions i robatori i se li prohibeix aproximar-se a la víctima, el seu domicili, lloc de treball o qualsevol un altre freqüentat per la mateixa durant un total de 17 anys en un radi no inferior a 500 metres.