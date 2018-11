Condemnat a un any i mig de presó per robar 6 euros

El Tribunal Judicial de Braga ha condemnat un home a un any i mig de presó per robar sis euros. El condemnat va acorralar a un altre home el 2016 i el va obligar a lliurar-li la seva cartera, que només contenia sis euros i; després d'agafar les monedes, li va tornar la cartera a la víctima.

El lladre va reconèixer durant el judici haver comès els fets i va mostrar el seu absolut penediment. Va explicar que, per la seva addicció a les drogues, va realitzar el robatori pres per l'ansietat i desesperació per aconseguir diners.

El Tribunal li va imposar la pena màxima aplicable en aquest cas tenint en compte que l'acusat té antecedents penals; de fet, es troba a la presó complint condemna per un altre succés. La resolució judicial indica que l'home haurà de tornar als sis euros i haurà d'abonar una indemnització a la víctima de 250 euros.

La sentència ha generat una onada de crítiques a la societat portuguesa, sobretot a través de xarxes socials, on s'ha criticat que la Justícia sigui "forta amb els febles i feble amb els forts". Altres aplaudeixen que la sentència hagi estat tan exemplar, però demanen que s'apliqui la mateixa severitat a tots els criminals.