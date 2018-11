Dani Mateo es nega a declarar per mocar-se amb la bandera d'Espanya

L'humorista Dani Mateo es va negar a declarar davant del jutge per mocar-se el nas amb la bandera d'Espanya en una escena del programa El Intermedio de La Sexta, si bé es va mostrar «preocupat» davant els mitjans perquè s'estigui «portant un pallasso davant la Justícia per fer la seva feina».

Mateo va comparèixer davant el titular del Jutjat d'Instrucció número 47 de Madrid, que l'havia citat com a investigat per un delicte d'ofenses o ultratge a símbols d'Espanya o les seves comunitats efectuat amb publicitat i un delicte d'odi després d'una denúncia de l'organització Alternativa Sindical de Policia.

L'humorista català es va acollir al seu dret a no declarar davant del jutge en una compareixença de amb prou feines cinc minuts en la qual no hi va ser el fiscal. Ho va fer després que el jutge es negués a suspendre la declaració tal com havia sol·licitat la defensa, que havia al·legat que l'organització sindical no estava legitimada per exercir l'acusació particular. Va ser en aquell moment quan el magistrat es va dirigir a l'humorista per preguntar-li si volia declarar: «No», va respondre.

Sí que va parlar abans de la seva entrada al jutjat, quan es va mostrar «preocupat» perquè un humorista acabi declarant davant un jutge per realitzar una escena d'humor. «Com a ciutadà estic preocupat perquè estem portant un pallasso davant la Justícia per fer la seva feina i això em preocupa per la imatge del meu país i la meva bandera», va aclarir. L'humorista ha assenyalat que durant tot aquest temps "s'ha parlat molt sobre els límits de l'humor" i "sobre si ofèn o no" l'"esquetx" en què, mentre llegia el prospecte d'un medicament antigripal, esternudava i se sonava el nas amb la bandera d'Espanya.

"Però estàvem en el terreny de les opinions, ara entrem en el terreny de la Justícia", ha explicat Mateo, per a qui "el més intel·ligent és callar i esperar que la Justícia es pronunciï".

Després a la seva sortida, Mateo s'ha dirigit a declarar davant els mitjans de comunicació, moment en el qual unes persones que portaven banderes d'Espanya l'han increpat al crit de "malparit", "desgraciat", "has d'anar-te'n d'Espanya" i "respecte a la bandera".

"Com veieu no és moment de parlar, estan els ànims molt caldejats", ha assegurat Mateo davant un núvol de periodistes. Des d'Alternativa Sindical de Policia, el seu portaveu Raúl Cuesta ha subratllat que la seva organització no pretén una altra cosa que "defensar els drets i les llibertats dels ciutadans" i que com a policies nacionals tenen "l'obligació de perseguir tota mena de delictes". Ha manifestat que la seva organització "seguirà defensant aquesta causa" davant el jutjat perquè "els policies, els guàrdies civils i els militars defensem una bandera que representa uns principis i valors de tota la ciutadania". La seva emissió va suscitar tantes crítiques i polèmica que La Sexta va decidir retirar l'"esquetx" del web l'endemà, després de detectar que hi havia gent que s'havia pogut sentir molesta i ofesa. I avui la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, ha demandat "una reflexió assossegada" sobre els delictes d'odi per aconseguir-ne una "interpretació proporcional" de manera que el ministeri públic doni "una resposta penal proporcionada, dissuasòria i garantista" a aquests delictes.