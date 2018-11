Una dona que anava a ser desnonada per no pagar el lloguer se suïcida a Madrid

Una dona de 65 anys, Alicia V.M., va perdre la vida a Madrid en llançar-se al buit per la finestra de casa just en el moment en què l'anaven a desnonar. Els fets van tenir lloc poc abans de les 11 hores d'ahir en un cinquè pis. Minuts abans havien arribat al lloc una comissió judicial amb el corresponent requeriment judicial, acompanyada per agents de la Policia Municipal, per materialitzar el desallotjament d'un habitatge per impagaments del lloguer. El porter de l'edifici va assenyalar que a la comunitat ningú coneixia la situació que estava vivint la víctima. «Ella vivia sola», va comentar el porter de l'immoble, «però no havia explicat a ningú que estava a punt del desnonament». A més, va afegir que la dona tenia un fill, però que no mantenen contacte.

L'alarma va saltar quan la llogatera no va respondre a les trucades dels treballadors públics ni els va obrir la porta. Poc després, la dona es va precipitar al buit per la finestra del seu habitatge, caient a terra i rebent un fort impacte. Instants després el seu cos va ser descobert per una vianant. «Jo sortia a comprar i me l'he trobat a terra», va explicar la dona. «Acabava de caure des d'un cinquè pis, però jo pensava que havia caigut a terra sense més», va afegir.Alícia portava quatre anys habitatge al pis. Segons alguns dels seus veïns, durant els últims temps el lloguer a la zona hi havia pujat "al voltant de 200 o 300 euros" arribant a costar "fins i tot fins a 1.000 euros un apartament".

Fins al lloc va acudir una ambulància del Samur-Protecció Civil, que va intentar reanimar la víctima sense aconseguir-ho, que es trobava en parada cariorrespiratoria, han confirmat a Europa Press fonts d'Emergències Madrid.