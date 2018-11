Els Emirats indulten un britànic condemnat per espiar a cadena perpètua

L'acadèmic britànic Matthew Hedges, recentment condemnat a la pena de cadena perpètua per espionatge, ha estat indultat per les autoritats dels Emirats. Hedges, de 31 anys, va ser detingut el 5 de maig de 2018 i va ser acusat de fer-se passar per un investigador universitari per obtenir informació sensible. L'acadèmic va ser alliberat de forma provisional a finals d'octubre, però la condemna havia implicat també una ordre d'arrest.

Després de conèixer l'indult, la dona de Hedges, Daniela Tejada, va celebrar la mesura de gràcia i va dir que està desitjant que el seu marit torni al seu país aviat. «La família hem celebrat la notícia del perdó presidencial i no podem esperar per tenir Matt de tornada a casa», va afirmar Tejada.

L'Executiu dels Emirats va mostrar un vídeo en què apareix Hedges confessant que és membre del servei d'Intel·ligència exterior britànic MI6.El president d'Emirats Àrabs Units ha decidit concedir l'indult com a mesura de gràcia amb efecte immediat amb motiu de la celebració del Dia Nacional dels Emirats, segons ha informat l'agència de notícies oficial WAM