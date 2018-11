Interior anuncia el trasllat més gran de presos per terrorisme

El Ministeri d'Interior va anunciar el més important trasllat de presos per terrorisme fins a la data. El principal acostament dels últims anys coincideix amb que la junta de tractament d'Institucions Penitenciàries ha proposat en molt poc temps el trasllat de quatre membres condemnats d'ETA i dos dels Grapo. La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries ha donat el seu vistiplau a aquesta proposta. Els etarres seran acostats a presons més properes al País Basc, encara que cap dins de la pròpia autonomia.

En el cas de Mikel Orbegorzo Echarri, serà traslladat de Badajoz a Valladolid. Aquest exmembre del comando Llevant compleix una condemna de 14 anys i porta pres des de 2005. El 2015 va complir tres quartes parts de la condemna i, segons un comunicat, «ha acceptat la legalitat penitenciària i ha renunciat a l'ús de la violència». Francisco Javier Chimeno és conegut per ser un dels condemnats en l'atemptat frustrat contra el rei Joan Carles el 1995 a Palma de Mallorca. Va ser lliurat a Espanya el 2000 per les autoritats franceses i compleix una condemna de 30 anys per intents d'assassinat i tinença d'explosius. Institucions Penitenciàries afegeix que «ha acceptat la legalitat penitenciària, reconeix el dany causat, la importància de rescabalar les víctimes i es compromet a no tornar a utilitzar la violència». Chimeno serà traslladat d'Alacant a Burgos.

Igor González Sola va ser membre del comando Amaiur i compleix una condemna de 20 anys per col·laboració amb banda armada, dipòsit d'armes i falsificació de document oficial. Serà portat de Madrid a Sòria, i el 2020 complirà les tres quartes parts de la seva condemna. Jorge Fraile Iturralde compleix condemna de 25 anys per col·laboració amb banda armada, tinença d'explosius, estralls i danys. Se'l considerava membre d'un comando legal que va cometre 8 atemptats amb explosius i planejava l'assassinat d'un regidor del PP a Durango. Serà traslladat de Badajoz a Cantàbria.

En un altre ordre de coses, el Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme (Covite) va presentar un informe en què analitza les sentències judicials contra ETA i en el qual assenyalen que del total d'atemptats analitzats (362), el 93,37 per cent estan sense resoldre per la justícia, fonamentalment perquè no s'ha aclarit l'autoria intel·lectual dels mateixos.Covite ha presentat a Madrid l'Informe sobre la justícia impartida als assassinats terroristes comesos per ETA ', en què s'afirma a més que dels més de 800 assassinats comesos per la banda terrorista, al voltant de 400 estan sense resoldre, i no es ha processat ni jutjat "a cap terrorista per ells", de manera que segons indica el document, "la impunitat supera el 40 per cent dels crims".