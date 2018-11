May assegura que Espanya «no ha aconseguit el que volia amb Gibraltar»

Theresa May va defensar l´acord amb la UE per al Brexit al Parlament.

Theresa May va defensar l´acord amb la UE per al Brexit al Parlament. reuters

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va destacar davant la Cambra dels Comuns que el seu Govern seguirà al costat del poble de Gibraltar, de la sobirania del qual va dir sentir-se «orgullosa», i va parafrasejar el ministre principal gibraltareny, Fabian Piardo, per destacar que no s'ha modificat l'esborrany de l'Acord de sortida de la UE com va demanar Espanya «repetidament». Així, la cap del Govern britànic va recórrer al discurs pronunciat aquest cap de setmana pel mateix Picardo per destacar la capacitat negociadora de Londres. «El que és més important, l'esborrany de l'acord de sortida no ha canviat. Això és el que el Govern espanyol buscava repetidament, però no ho ha aconseguit. El Regne Unit no ens ha decebut», va assenyalar May.

Els líders europeus van confirmar diumenge el seu vistiplau a l'acord de divorci amb el Regne Unit, sobre el qual Espanya havia mostrat suspicàcies en entendre que no se li concedien suficients garanties en relació amb Gibraltar. El Govern espanyol va accedir a votar a favor després d'obtenir una declaració política en la qual es reservava l'última paraula sobre qüestions relatives al Penyal.

Després de les polèmiques referents a Gibraltar, May va destacar que la seva administració ha treballat de manera «constructiva» tant amb les autoritats del Penyal com amb les espanyoles i va admetre «en particular» l'altura de mires del ministre principal gibraltareny. La primera ministra britànica va destacar que, gràcies a les negociacions, Gibraltar estarà «cobert» per l'acord de sortida i va avançar que també parlarà en nom de «tota la família del Regne Unit» en les negociacions que tot just comencen, en les quals s'establiran les directrius de la relació entre Londres i el bloc comunitari una vegada conclòs el període de transició, a finals del 2020.

En aquest sentit, May va assenyalar que el seu missatge per al poble gibraltareny és «clar»: «Sempre estarem al vostre costat». «Estem orgullosos que Gibraltar sigui britànic i la nostra posició sobre la sobirania no ha canviat ni canviarà», va insistir durant la seva compareixença.



Declaració vinculant

Per altra banda, el ministre alemany d'Afers Estrangers, Heiko Maas, va afirmar al costat del seu homòleg espanyol, Josep Borrell, que la declaració conjunta del Consell i la Comissió Europea sobre Gibraltar en el marc de l'acord per al Brexit és «jurídicament vinculant». «Em sorprèn el debat de qüestionar el caràcter vinculant de la declaració», va dir.

«Naturalment que es tracta d'un document jurídicament vinculant, d'una interpretació vinculant, tal com hem fet en moltes altres ocasions a la UE», va dir, destacant que per al Govern federal alemany «aquest tema queda tancat tal com s'ha formulat».

Maas es va expressar així després que Borrell, per la seva banda, advertís el ministre principal de Gibraltar que per a ell «les declaracions dels governs són paper mullat». Qui pensi així, va dir Borrell, és algú amb qui «més val no ajuntar-se per declarar res».

Quan vint-i-set governs més un (Regne Unit) signen un text per dir com s'interpreta un Tractat, va destacar, «això no pot ser paper mullat perquè ningú pot anar en contra dels seus propis actes». La declaració, va continuar, vincula tots al voltant de «com s'interpreta un tractat» i, arribat el cas, ningú podrà dir davant un tribunal de Justícia que «és paper mullat» i «no tenia intenció de complir-lo».

Borrell va incidir que «qui tingui una mica d'experiència sap que les declaracions dels governs» acompanyant el resultat de negociacions «són una pràctica comuna i corrent» perquè no pot fer-se un tractat «cada vegada que hi ha un tema en el qual cal aclarir posicions comunes».