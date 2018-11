Mèxic deportarà 500 migrants que van intentar entrar violentament als EUA

Les autoritats de Mèxic van assegurar que deportaran uns 500 migrants que van intentar entrar als Estats Units «de manera violenta», segons va explicar la Secretaria de Governació mexicana. El Govern va assenyalar a més que ha aconseguit recuperar el control de la zona fronterera amb els Estats Units, a l'estat de Baixa Califòrnia, després de diverses protestes per part dels migrants procedents de Centreamèrica.

«A través de l'Institut Nacional de Migració (INM) es procedirà a deportar immediatament les persones plenament identificades que van participar en aquests fets violents», va explicar la Secretaria de Governació. «Aquests actes de provocació, lluny d'ajudar als seus objectius, atempten contra el marc legal migratori i poden resultar en un greu incident en la línia fronterera», recollia el text.

L'Oficina de Duanes i Protecció Fronterera dels Estats Units va tancar al trànsit el pas fronterer de San Ysidro que comunica San Diego, a Califòrnia, amb Tijuana, a Mèxic.

En aquest sentit, el president dels Estats Units, Donald Trump, va instar les autoritats de Mèxic a deportar els migrants que esperen creuar la frontera i va tornar a amenaçar de tancar els passos que separen els dos països veïns, ara ja de forma «permanent».

«Mèxic hauria de portar de tornada als seus països els immigrants que onegen banderes, molts dels quals són criminals despietats. Feu-ho amb avió, amb autobús, com vulgueu, però el que està clar és que no entraran als Estats Units», va afirmar Trump en relació amb la caravana arribada de Centreamèrica."Tancarem la frontera permanentment si cal", ha afegit el mandatari, que durant aquests últims dies no ha dubtat a agitar aquesta amenaça en diverses ocasions, inicialment plantejant tancaments temporals.