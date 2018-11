Un parapentista mor en patir un accident en el moment d'enlairar-se a Cadis

Un parapentista va perdre la vida en patir un accident quan realitzava les tasques d'enlairament i va xocar contra el terra al municipi de El Bosque (Cadis). Els fets es van produir cap a dos quarts de tres de la tarda, quan una persona va trucar al Servei d'Emergències 112 per informar que un home que estava practicant parapent havia caigut i estava greument ferit. Per la seva banda, el centre coordinador d'emergències va activar, de forma immediata, la Guàrdia Civil, els Bombers, el Centre de Control de Trànsit Aeri, Centre de Coordinació i Rescat, la Policia Autonòmica i l'Empresa Pública d'Emergències Sanitàries. Segons va confirmar la Guàrdia Civil, finalment els serveis d'emergència desplaçats fins al lloc no van poder fer res per salvar la vida del parapentista com a conseqüència de les greus ferides patides després de patir l'accident.