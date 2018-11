Ucraïna decreta la llei marcial després d'un atac rus a tres dels seus vaixells

El Parlament ucraïnès va ratificar el decret del president d'Ucraïna, Petro Poroshenko, amb el qual s'imposa la llei marcial durant un mes a les regions frontereres amb Rússia, en resposta a la captura de tres vaixells ucraïnesos per part de Rússia quan es trobaven al mar d'Azov. A més, els diputats van ratificar la data del 31 de març per a la celebració de les eleccions presidencials a les quals previsiblement concorrerà l'actual mandatari.

Poroshenko va proposar aquesta mesura davant el Parlament en el marc de les iniciatives acordades a la reunió que va presidir al Consell de Defensa i Seguretat Nacional per a «restaurar la sobirania i integritat d'Ucraïna». El president ucraïnès va comparèixer davant el Parlament per defensar 30 dies de llei marcial en lloc de 60 com havia sol·licitat inicialment el Consell Nacional de Seguretat i Defensa i recollia un decret presidencial publicat ahir.

La legislació ucraïnesa preveu la imposició de la llei marcial mitjançant decret presidencial que ha de ser validat al Parlament per entrar en vigor. La llei marcial suposa a grans trets la supressió dels principals drets i llibertats com ara la llibertat d'informació, reunió i associació i permet obligar els ciutadans a treballar en tasques de defensa.

A més, permet a l'Estat confiscar béns privats i privar de llibertat els ciutadans del país que amenaci la seguretat d'Ucraïna, en aquest cas, els russos. També suposa la imposició d'un toc de queda, la prohibició de vendre alcohol i l'obligació d'allotjar desplaçats o militars a les llars.

Per la seva banda, el cap d'Estat Major de la Defensa d'Ucraïna, el general Viktor Muzhenko, va assegurar que la Guàrdia Costanera va disparar «a matar» contra els tres vaixells ucraïnesos que va capturar per considerar que s'havien endinsat a les seves aigües territorials al mar d'Azov, una acció per la qual el Ministeri d'Exteriors de Kíev va advertir que es reserva el seu dret a defensar-se.

«El 23 de novembre va començar el redesplegament planejat dels vaixells i embarcacions de la Marina ucraïnesa des de la base permanent a Odessa cap a la seva base a Mariupol», va explicar el general Muzhenko en la seva intervenció a la reunió del Consell de Defensa i Seguretat Nacional d'Ucraïna.

«Durant el desenvolupament del redesplegament, el 24 de novembre vam rebre un missatge sobre el tancament de la zona de pas a l'estret de Kerch. No hi va haver confirmació d'aquest tancament des del centre de control internacional, que està situat a Espanya», va afirmar el cap d'Estat Major ucraïnès.

Segons el seu relat, a les quatre de la matinada de diumenge, Ucraïna va traslladar dues sol·licituds al centre de control a l'«ocupada» Kerch -una localitat que forma part de la península de Crimea, annexionada per Rússia el 2014 i la sobirania de la qual segueix reivindicant Ucraïna- per al pas dels vaixells ucraïnesos i no es va rebre cap resposta. «No es va rebre informació ni resposta i els vaixells van continuar avançant. Posteriorment, es va rebre un missatge perquè anessin cap a la zona d'espera, on l'ordre de pas sota l'arc del pont de l'estret de Kerch es decidiria», va relatar.

A les onze del matí, va arribar un nou missatge del centre de control internacional amb «informació rellevant» sobre el tancament del pas de l'estret, però les autoritats ucraïneses van considerar que era «falsa» atès que van creuar aquesta ruta un vaixell rus i dues patrulleres, «tot i que s'havia informat que era impossible passar per allà perquè un vaixell de càrrega havia encallat». Després de no haver rebut informació abans de les cinc de la tarda, els vaixells ucraïnesos van decidir tornar a la seva base permanent, a Odessa, i en aquesta travessia, des de la zona d'espera al punt de desplegament permanent, es van acostar diversos vaixells russos, que «van disparar a matar», van denunciar.

El Servei Federal de Seguretat rus va explicar que els vaixells ucraïnesos van ignorar les reiterades advertències i fins i tot els trets d'avís realitzats per forces russes.