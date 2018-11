La votació del Parlament britànic sobre l'acord per al Brexit serà l'11 de desembre

El Parlament britànic votarà el proper 11 de desembre el Tractat de Sortida del Regne Unit de la UE pactat pel Govern britànic i Brussel·les i ratificat diumenge a la cimera extraordinària dels caps d'Estat i de Govern dels Vint-i-vuit. Concretament, hi haurà cinc dies de debat al final dels quals es produirà la votació. La primera ministra britànica, Theresa May, va apostar per aprovar el text al Parlament malgrat els dubtes de l'oposició i d'un sector del seu propi partit, que considera que l'acord imposa massa obligacions al Regne Unit.

May va defensar al Parlament l'acord assolit amb Brussel·les i va advertir que si és rebutjat «tornarem a la casella u» del Brexit. «No és possible un acord millor. Podem donar suport a aquest acord, fer realitat el que es va votar al referèndum i construir un futur millor o aquesta casa pot optar per rebutjar aquest acord i tornarem a la casella u», va afirmar. L'acord per al Brexit tindrà un impacte negatiu estimat d'uns 1.235 euros anuals a les butxaques dels ciutadans britànics.