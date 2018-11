Uns brètols protagonitzen un altercat a les portes de la casa de Puigdemont a Waterloo

Un grup reduït de simpatitzants de Jusapol ha insultat Carles Puigdemont i els vigilants que custodien la seva residència a Waterloo. En un vídeo publicat per 'Vozpopuli' es pot veure com quatre o cinc persones increpen els vigilants de la residència, que els impedeixen accedir a la casa i criden l'atenció a una de les dones per enfilar-se a un dels pilons de l'entrada. És llavors quan un dels simpatitzants s'enfronta a crits amb el guàrdia de seguretat, a qui diu "gos d'un fastigós" i retreu que protegeixi "una rata fastigosa". En el vídeo també s'aprecia com algú crida: "Mira la casa del fill de puta!", referint-se a Puigdemont.

Fonts de l'entorn de l'expresident asseguren a l'ACN que aquest tipus d'escenes "no són habituals" i confirmen que la policia belga ja ha identificat les persones que van proferir els insults.

En el vídeo es veu com un dels simpatitzants porta una jaqueta amb el símbol de Jusapol i una altra llueix una bandera espanyola. La situació comença quan una de les dones s'enfila al piló que marca el perímetre d'entrada a la casa i una altra ho grava. Un dels vigilants li indica que baixi d'allà i és llavors quan el que va amb la jaqueta de Jusapol l'increpa: "A mi no em facis així amb la mà, com que marxi, que se'n vagi el gos fastigós aquell!", assegura. "Sóc més que tu, ni policies sou", diu al guàrdia, a qui retreu que està protegint una "rata fastigosa".

De fons se sent com una de les dones diu que no molesten a ningú i una altra defensa el seu company, reivindicant que és un "policia nacional". Finalment, el grup marxa de les portes de la residència: "Vergonya hauríeu de tenir, sou dos gossos d'un fastigós".

Tot i que la informació de 'Vozpopuli' no concreta quan van passar els fets, la setmana passada una delegació de membres de Jusapol va viatjar fins a Brussel·les, convidada per l'eurodiputada Beatriz Becerra (exUPyD) i acompanyada pel diputat de Ciutadans Javier Nart.

En un acte a l'Eurocambra, van reclamar l'equiparació salarial dels cossos de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil respecte les policies autonòmiques. Entre els que van assistir a l'acte al Parlament Europeu hi ha el president de l'associació Jusapol, Natan Espinosa.