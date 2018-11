Criden a declarar Luis Bárcenas pel robatori de documents de casa seva

El jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea va citar a declarar el proper 12 de desembre en qualitat de testimonis l'extresorer del PP Luis Bárcenas i la seva dona, Rosalía Iglesias, en el marc de la investigació de l'anomenada operació Kitchen. El magistrat està investigant aquest suposat operatiu policial en què estaria implicat el comissari jubilat i en presó provisional José Manuel Villarejo i pel qual s'hauria pagat amb fons reservats al xofer dels Bárcenas, Sergio Ríos, perquè sostragués documentació sensible que l'extresorer s'hauria endut de la seu del PP després del seu acomiadament.

Bárcenas i la seva dona compareixeran en qualitat de testimonis com a perjudicats d'un presumpte robatori i no tindran per tant obligació de declarar. No obstant això, poden acudir acompanyats dels seus advocats, ja que de les seves declaracions o del contingut de la documentació sostreta podria derivar-se algun tipus de conseqüència en altres causes que tenen obertes, com la investigació del presumpte finançament irregular del PP o la trama Gürtel, per la qual Bárcenas compleix ja 33 anys de presó.

De Egea, jutge de reforç del Jutjat Central d'Instrucció número 6, va emetre aquesta citació en el context del cas Tàndem, que investiga les activitats de Villarejo i alguns dels seus socis i clients des de fa poc més d'un any, el mateix temps que el comissari retirat porta en presó preventiva acusat, entre d'altres delictes, d'organització criminal, blanqueig, suborn, descobriment i revelació de secrets i extorsió.

Per altra banda, la jutge d'Instrucció número 2 de Madrid, Pilar Martínez Daina, va processar per un delicte de revelació de secrets Villarejo, la seva dona, Gemma Alcalá, i Carlos Mier, periodista de Información Sensible, mitjà afí a l'expolicia, per gravar i difondre la reunió el 2014 en què Afers Interns i el CNI tractaven sobre l'operatiu per detenir Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com el petit Nicolás.

Transformació de diligències



La magistrada instructora va dictar un acte de transformació de diligències prèvies en procediment abreujat, amb el qual ha conclòs la instrucció de la segona peça del cas Nicolay, en què s'ha investigat durant tres anys l'enregistrament del contingut de la reunió mantinguda el 20 d'octubre de 2014 entre agents de la Policia Nacional i del Centre Nacional d'Intel·ligència. El petit Nicolás no serà jutjat per aquesta peça, en sobreseure's les actuacions contra ell per falta de proves.