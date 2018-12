Detenen una jove de 19 anys per l'assassinat de la menor d'Alcorcón

Lloc on la jove va ser mortalment apunyalada.

Una dona de 19 anys va ser detinguda com a sospitosa de ser l'autora de l'apunyalament mortal a una noia de 17 anys diumenge passat a Alcorcón. La jove detinguda no es va presentar en dependències policials tot i que des de primera hora de dilluns hi havia sospites que podia ser ella perquè la família de la víctima havia advertit d'amenaces, i, finalment, van ser els agents de la Policia els que van acudir a casa seva a detenir-la. El cas està sota secret de sumari i s'espera que en les properes hores la detinguda passi a disposició judicial.

Poques hores després del succés, el pare de la menor assassinada assegurava que la seva filla rebia amenaces a través del WhatsApp de la xicota de la seva exparella, a qui va qualificar de «drogoaddicta». A més, va comentar que la seva filla ja li havia advertit de les amenaces que rebia des de feia setmanes. «La meva filla tenia por perquè se sentia amenaçada. Vaig intentar parlar amb el pare de la noia. La meva filla em deia que estava boja», va assenyalar. La jove, de 17 anys, va morir durant la nit de diumenge a la Fundació Hospital Alcorcón després de rebre una punyalada mortal a l'abdomen.