El Govern podrà tancar webs sense rebre l'autorització d'un jutge

El tancament de pàgines web sense necessitat d'autorització judicial ja és possible, després de rebre l'aprovació al Congrés, que ha ratificat el projecte de llei per modificar la normativa de propietat intel·lectual, que introdueix aquesta novetat a través d'una esmena al text, la número 32, acordada per PP, PSOE i Ciutadans. A partir d'ara, quan hi hagi reiteració per segona vegada d'activitats il·lícites, el prestador de serveis d'internet que allotgi el contingut haurà d'executar la mesura de col·laboració sol·licitada des del Ministeri de Cultura, que no requerirà l'autorització judicial prevista a l'anomenada Llei Sinde i exigida fins ara.

Aquest punt de la reforma advoca per l'agilització del tancament de pàgines que hagin vulnerat prèviament els drets de propietat intel·lectual, ja sigui webs pirates de pel·lícules i sèries o rèpliques del treball periodístic de diaris d'informació. En aquests casos de reincidència, la decisió quedaria en mans de l'Executiu, que no necessitaria sol·licitar al jutjat l'autorització prevista a l'article 122 bis de la Llei 29/1998. Aquest afegit de l'any 2011 va estar emparat per la ministra del PSOE Ángeles González-Sinde i es va aprovar quan el PP ja era al Govern.

Alguns generadors de continguts havien demanat accelerar els mecanismes per evitar la pirateria i, certament, que no es necessiti una autorització judicial reforça la contundència i la celeritat demanades pels posseïdors dels drets. No obstant això, la modificació ha trobat oposició en els prestadors de serveis online.

Adigital (Associació Espanyola d'Economia Digital) considera que aquesta esmena «aniquila la garantia processal que aporta la intervenció judicial pel simple fet que el subjecte hagi incomplert abans». Adigital, pensa que l'esmena proposada «fulmina la presumpció d'innocència». Entre les més de 500 companyies associades a Adigital es troben plataformes susceptibles d'allotjar pàgines web que utilitzin continguts que no són de la seva propietat.