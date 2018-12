L'excap de campanya de Trump es va reunir diverses vegades amb Assange

Paul Manafort, antic cap de campanya de Donald Trump, va mantenir diverses reunions secretes amb el fundador de Wikileaks, Julian Assange, el 2013, 2015 i 2016, l'última d'elles mesos abans que el portal de filtracions revelés una bateria de correus electrònics robats al Partit Demòcrata en plena campanya electoral, segons el diari britànic The Guardian.

Diverses fonts consultades pel rotatiu britànic van confirmar la celebració d'aquestes trobades, encara que no estan clars ni els motius ni el seu contingut. La informació torna a generar dubtes sobre l'entorn de Trump i les seves relacions amb actors vinculats directament o indirecta amb el govern rus.

La relació entre Manafort i Assange es remuntaria a finals de 2012 o principis de 2013, quan l'empresari nord-americà treballava a Ucraïna i assessorava el llavors president, Víktor Ianukóvitx, refugiat a Rússia des de la revolució que va deposar el seu Govern.

Manafort, acusat per la Fiscalia especial que investiga la presumpta connivència entre la campanya de Trump i el Govern rus, va realitzar la seva primera visita l'any següent que Assange es refugiés a l'ambaixada equatoriana a Londres per esquivar la seva possible extradició a Suècia, on el fundador de Wikileaks estava sent investigat per suposats delictes sexuals.

Segons The Guardian, Manafort va tornar a l'ambaixada el 2015 i va realitzar una tercera visita a la primavera de 2016.