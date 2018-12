Multen Borrell amb 30.000 € per vendre accions usant informació privilegiada

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va imposar una multa de 30.000 euros al ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, Josep Borrell, per l'ús d'informació privilegiada en la venda d'accions d'Abengoa. El supervisor borsari ha imposat a Borrell aquesta sanció per la comissió d'una infracció molt greu de l'article 282.6, en relació amb l'article 227.1.a) del text refós de la Llei del Mercat de Valors.

La CNMV assenyala que el 24 de novembre del 2015 el ministre, que va ser conseller del grup d'enginyeria i energies renovables, va vendre per compte d'un tercer 10.000 accions d'Abengoa per un import de 9.030 euros, i va disposar informació privilegiada sobre aquest emissor.

El passat mes d'octubre, Borrell ja va confirmar la investigació oberta per la CNMV des del 2016 per sospites d'informació privilegiada en una operació. En un primer moment, el ministre va assenyalar que estudiava com recórrer la sanció de la CNMV, però finalment va desistir en considerar que per a això hauria de presentar un recurs d'alçada davant del Ministeri d'Economia. «Seria una situació anòmala recórrer davant un Govern del qual en formo part i no em sembla políticament correcte, perquè pot ser presentat com un conflicte d'interessos», va dir Borrell al Congrés.

El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació va considerar que la sanció que li ha imposat la CNMV és una conseqüència lògica de no haver-la recorregut davant el Ministeri d'Economia. D'aquesta manera, Borrell haurà d'abonar una sanció molt superior a l'operació de 2015 que està en l'origen de l'expedient.

Amb tot, el ministre va reconèixer davant les Corts que l'operació «no va ser adequada pel moment en què es va produir i per l'aparença d'irregularitat que ha pogut generar». No obstant això, va insistir que aquest «error» és una «falta administrativa» i que, segons la legislació vigent, no afecta la seva idoneïtat per a ser ministre.

El Govern va expressar el seu «suport total» al ministre d'Exteriors. Fonts de La Moncloa van apuntar que no hi ha «res a dir» sobre la conducta de Borrell perquè el ministre ja va explicar la situació en el seu moment, i com que ell no ha recorregut, l'expedient administratiu senzillament ha seguit el seu curs. La vicepresidenta, Carmen Calvo, va afirmar que «era el que ja sabíem, que hi hauria una multa i que la pagaria».

Més durs van ser els partits de l'oposició, que van demanar en bloc la dimissió del ministre. Així, el líder del PP, Pablo Casado, va assegurar que el ministre d'Afers exteriors està «deslegitimat» per continuar al Govern i va instar el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, a «aplicar» als seus ministres el «mateix barem d'exigència» que tenia a l'oposició.

El portaveu de Ciutadans (Cs) al Parlament, Carlos Carrizosa, va demanar a Borrell que «doni explicacions polítiques» sobre la seva actuació personal en la venda d'accions d'Abengoa, al marge de pagar la multa que se li ha imposat.

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va defensar la necessitat que el ministre d'Afers Estrangers dimiteixi del seu càrrec. Iglesias va avisar el president del Govern que el seu Executiu «no es pot permetre un ministre sancionat per la CNMV per vendre accions amb informació privilegiada».