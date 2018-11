Rússia alerta que la llei marcial pot provocar tensions a l'est d'Ucraïna

El portaveu de la Presidència de Rússia, Dimitri Peskov, va advertir que la imposició de la llei marcial a Ucraïna podria provocar una escalada de tensió a l'est del país, on els milicians separatistes prorussos continuen controlant bona part del territori. Després d'assenyalar que el decret que imposa durant 30 dies la llei marcial és «un assumpte intern d'Ucraïna», Peskov va assegurar que la imposició d'aquesta mesura «en diverses regions podria provocar una escalada de tensions a la zona del conflicte», al est d'Ucraïna.

Per part seva, el secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, va advertir de la «perillosa escalada» protagonitzada per Ucraïna i Rússia després de la captura de tres vaixells ucraïnesos per forces russes a l'estret de Kerch. «Els EUA condemnen aquesta agressiva acció russa. Demanem a Rússia que torni els vaixells i els tripulants retinguts a Ucraïna i que resepecti la sobirania i la integritat territorial d'Ucraïna», va dir Pompeo.

Per altra banda, un tribunal de la península de Crimea va ordenar que un dels 24 marins ucraïnesos detinguts diumenge romangui altres dos mesos entre reixes.