Sánchez anuncia que divendres s'aprovarà el final dels aforaments

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va anunciar que divendres s'aprovarà al Consell de Ministres la reforma constitucional per acabar amb els aforaments. Sánchez ho va revelar en un míting a Marbella (Màlaga) davant més de 2.000 persones al costat de la secretària general dels socialistes andalusos, presidenta de la Junta i candidata a la reelecció, Susana Díaz. Sánchez va apuntar que «durant tants anys la dreta, amb més de 160 diputats de 350 al Congrés, no ha estat capaç de posar-se d'acord per a aquesta reforma constitucional, i nosaltres amb 84 proposarem aquest important canvi».

Per part seva, el portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Joan Carles Girauta, va avisar Pedro Sánchez que «si blindem la corrupció, no jugarem». «Si serem jutjats com qualsevol persona, aquí estarem nosaltres», va assenyalar.