Trump adverteix que el Brexit podria dificultar el comerç amb el Regne Unit

El president nord-americà, Donald Trump, va advertir que l'acord assolit entre Londres i Brussel·les per regular el Brexit podria dificultar el comerç entre el Regne Unit i els Estats Units. El pacte va ser aprovat diumenge pels caps d'Estat i de Govern de la UE en cimera extraordinària, però encara ha de ser ratificat pel Parlament britànic.

Trump va assenyalar que l'acord assolit «sembla que és bo per a la Unió Europea», confirmant la seva postura escèptica amb el procés negociat alineant-se de nou amb el sector més dur del Partit Conservador britànic de la primera ministra, Theresa May, que considera que el pacte imposa massa condicions al Regne Unit. «Crec que hem d'estudiar seriosament si el Regne Unit pot o no pot comerciar perquè ara mateix si es llegeix l'acord pot ser que no puguin comerciar amb nosaltres i això no seria bo. No crec que vulguin això», va afirmar. Per això va expressar la seva esperança que May pugui afrontar aquest problema, encara que no es va referir expressament a cap dels punts de l'acord.

Per altra banda, els diputats conservadors contraris a l'acord aconseguit per la primera ministra britànica i la UE per concretar el Brexit haurien ofert el seu suport per ratificar el pacte al Parlament el proper 11 de desembre a canvi d'una data per a la dimissió de May, segons The Times.

Paral·lelament, el ministre del Gabinet de Regne Unit i «mà dreta» de May, David Lidington, va advertir que no hi ha «un pla B» per a l'acord sobre el Brexit. «No hi ha pla B perquè la Unió Europea està dient que l'acord que està sobre la taula és aquell amb el qual ens hem compromès·, va afirmar Lidington.

En aquest sentit, la Comissió Europea va defensar davant del Tribunal Justícia de la UE (TUE) que una hipotètica revocació del procés de Brexit necessitaria el vist i plau de tots els estats membres i no n'hi hauria prou amb una voluntat unilateral per part del Regne Unit.El TJUE ha celebrat aquest dimarts una vista per analitzar la consulta prejudicial presentada pel Tribunal Superior escocès sobre la possible reversibilitat de l'article 50 del Tractat de la UE. D'acord amb aquest article, Regne Unit sortirà de la UE el 29 de març de 2019, dos anys després que ho sol·licités formalment.