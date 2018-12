Espanya i la Xina pacten una relació estratègica

La Xina obrirà el seu mercat al món i millorarà la protecció de la propietat intel·lectual, unes promeses amb les quals busca apaivagar la guerra comercial i aturar el proteccionisme del president dels EUA, Donald Trump. Així ho va anunciar el president xinès, Xi Jinping, en la seva visita a Espanya, durant la qual el president del Govern, Pedro Sánchez, i el mandatari xinès van signar una declaració conjunta que «rellança la relació estratègica integral» i detalla la voluntat d'avançar en els vincles polítics, econòmics i culturals.

Sánchez i Xi van celebrar una reunió al Palau de la Moncloa, després de la qual van signar una declaració i van presidir la signatura de vuit acords bilaterals, entre els quals destaquen els protocols d'exportació de raïm de taula i carn de porcí, especialment interessant per a les exportacions de pernil.

La Xina intenta acostar postures amb els Estats Units, que exigeixen aquesta major obertura i acusen el gegant asiàtic de robatori d'idees. Xi va destacar que la situació internacional experimenta una «inestabilitat i incertesa sense precedents» en què el món s'enfronta a «grans desafiaments» com decidir entre globalització i lliure comerç o unilateralisme i proteccionisme. Davant aquests desafiaments, va advocar per presentar batalla, a la qual va instar Espanya a unir-se com a soci clau.

«Per resoldre aquests desafiaments és necessària la col·laboració i unitat de tota la comunitat internacional per aconseguir més consensos i aportar més energia positiva» perquè el món pugui desenvolupar-se «de la manera correcta». Les seves paraules van arribar a pocs dies del G-20, on els principals líders mundials intentaran segellar un pacte comercial a gran nivell.

Amb aquesta intenció, la Xina vol comptar amb Espanya, amb qui «està disposat a treballar per defensar la pau i la seguretat al món», va dir. Va animar a «pujar nous esglaons» d'amistat i cooperació comercial, política i de seguretat per a benefici de tots dos i a participar en la iniciativa de la Nova Ruta de la Seda.

Integració comercial



La Xina ha enarborat des de fa uns mesos la bandera de la integració comercial després de renunciar a aquest paper els Estats Units. En aquest sentit, en una aposta pels intercanvis comercials, Xi va afegir que la Xina planeja importar béns per valor de deu bilions de dòlars en els propers cinc anys, unes vuit vegades l'economia espanyola, per cobrir la demanda de la creixent classe mitjana.

La declaració conjunta «rellança la relació estratègica integral» entre els dos països amb l'establiment de «diàlegs d'alt nivell» que es desenvoluparan de manera regular i a nivell ministerial amb l'objectiu de «preservar la pau i promoure l'estabilitat i el desenvolupament en l'àmbit internacional».

Segons el text, les dues parts consideren que la iniciativa de la «Franja i la Ruta» impulsada per la Xina és una «important proposta» amb gran potencial per enfortir l'intercanvi i la cooperació en tercers mercats i destaquen la importància del «multilateralisme basat en regles» i el desenvolupament d'una «economia mundial global, oberta, equilibrada i inclusiva». Així, reafirmen el seu compromís de lluitar contra el proteccionisme i unilateralisme, i asseguren que es dedicaran a la «promoció d'un mercat més obert i l'eliminació de tots els obstacles comercials».

Els drets humans, els drets dels treballadors i la protecció del medi ambient també apareixen esmentats com a part dels propòsits de la declaració conjunta. A més, ambdues parts donen la benvinguda als progressos de la cooperació Unió Europea-Xina per enfortir la connectivitat sostenible entre Europa i Àsia i desitgen identificar sinergies entre la iniciativa de la Franja i la Ruta (BRI) i la Planificació Europea d'Infraestructures, promoguda per la UE.

La declaració destaca la voluntat d'augmentar l'obertura econòmica i incrementar els intercanvis comercials «de manera que aquests siguin més equilibrats i s'estenguin a nous sectors», i per a ells es crea una comissió mixta de Cooperació Econòmica i Comercial, a nivell de ministres i secretaris d'Estat.

El document signat per Sánchez i Xi també urgeix a avançar en les negociacions per aconseguir un tractat d'inversions Unió Europea-Xina que faciliti la interacció empresarial i promogui un major volum d'inversions, tant a nivell bilateral com a tercers mercats. Sánchez i Xi també van presidir la signatura de diversos acords empresarials. El president xinès va complir la segona jornada d'una visita d'Estat a Espanya de tres dies de durada, que va començar amb una cerimònia de benvinguda amb els reis Felip i Letizia al Palau Reial i va continuar a l'Ajuntament de Madrid, on Xi va rebre la Clau d'Or de la ciutat.