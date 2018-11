Itàlia no signarà el Pacte per a les Migracions sense el vistiplau del seu Parlament

El Govern italià va anunciar que no acudirà a la cimera a Marràqueix en què està prevista la signatura del Pacte Mundial per a les Migracions i que només se sumarà al document si el seu Parlament dona prèviament el vistiplau. L'anunci el va fer a la Cambra de Diputats el vice-primer ministre i ministre d'Interior, Matteo Salvini, un gest que va ser criticat per l'oposició, ja que poc després el primer ministre, Giuseppe Conte, feia oficial la decisió del Govern en un comunicat.

«El Govern italià no anirà a Marràqueix, no signarà res. El debat és tan important que aquesta no pot ser una elecció només del Govern, ha de ser el Parlament qui discuteixi el pacte mundial», va afegir, defensant que així l'oposició podrà pronunciar-se. «L'esquerra lamenta des de fa temps que el Govern treu espai d'expressió, de discussió, de confrontació, de participació i de diàleg al Parlament», va recordar.