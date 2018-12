La venda d'accions de Borrell, avalada per un secretari d'Estat

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, va consultar a l'actual secretari d'Estat d'Energia, José Domínguez Abascal (PSOE), abans de vendre accions d'Abengoa en una operació que li ha suposat una sanció per infracció molt greu de la Llei del Mercat de Valors. La trucada de Borrell a Domínguez Abascal consta en la investigació realitzada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Domínguez Abascal era el president d'Abengoa al novembre de 2015 quan Borrell, aleshores conseller de l'elèctrica, va procedir a la venda d'accions per 10.000 euros de la seva exdona en vigílies que l'elèctrica incorregués en suspensió de pagaments.

Segons fonts coneixedores de la versió de Borrell, aquest va preguntar a Domínguez Abascal si hi havia algun fet que impedís fer la transacció, al que aquest va respondre que no.

Només van passar 12 minuts des de la conversa mantinguda per Borrell amb l'actual secretari d'Estat fins a l'ordre de venda d'accions. La CNMV va imposar el passat 27 de setembre una sanció a Borrell de 30.000 euros per infracció molt greu en operar sent conseller amb informació privilegiada.

El president del Partit Popular, Pablo Casado, va demanar que el secretari d'Estat d'Energia comparegui també, igual que Borrell, per explicar la seva participació en els fets, que va qualificat de «greus». Casado va titllar de «greu» la situació del ministre d'Exteriors i va preguntar al president del Govern, Pedro Sánchez, pel seu criteri per cessar ministres i alts càrrecs. «Si va cessar Màxim Huerta o Carmen Montón, per què no cessa els altres?. El problema el té Sánchez», va proclamar.