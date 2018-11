Borrell insisteix que no dimitirà pel cas Abengoa perquè «no tindria lògica»

El ministre d'Afers Exteriors, per a la UE i Cooperació, Josep Borrell, va assegurar ahir que no dimitirà després de ser sancionat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per la venda d'accions d'Abengoa.

«Si he renunciat a recórrer (la sanció) per la meva condició de ministre, no tindria molta lògica que no recorregués per ser ministre i després dimitís de ministre», va assegurar el titular d'Exteriors, en la seva arribada a una conferència a Madrid organitzada per les Cambres de Comerç d'Espanya i del Regne Unit.

Així mateix, Borrell atribueix al joc polític que socis del Govern central com Podem hagin exigit el seu cessament. "Estem en període electoral i és lògic que l'oposició estiri el xiclet per fer-lo més gran, augmenti la tensió i pressioni el Govern d'Espanya», va assenyalar.



Encantat de comparèixer

Sobre si compareixerà al Congrés per explicar la sanció, Borrell va assegurar que estaria «encantat» d'acudir a les Corts per donar explicacions si l'oposició ho sol·licita. En tot cas, Borrell va voler insistir que l'operació per la qual va estat multat és de caràcter «mínim», de 9.000 euros, i que si realment hagués disposat d'informació privilegiada hagués venut tota la seva cartera a Abengoa.

«Segueixo considerant que no vaig utilitzar informació privilegiada, però no he recorregut perquè no vull recórrer davant un altre membre del Govern de l'Estat. Ho assumeixo i punt», va recalcar.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va anunciar una sanció de 30.000 euros al cap de la diplomàcia espanyola per fer servir informació privilegiada en la venda d'accions de la companyia Abengoa, de la qual era conseller.

Per la seva banda, La Moncloa va mostrar el seu suport a Borrell i amb el pagament de la multa dona per tancat el cas.