Calvo aprofita les protestes a Catalunya per intentar pactar els pressupostos

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va convidar ahir als independentistes catalans a que donin suport als pressupostos generals de l'Estat per a 2019 en què treballa l'Executiu de Pedro Sánchez perquè «seran bons per a Catalunya» i contribuiran a donar resposta a les necessitats de bona part dels catalans, que aquest dimecres van sortir al carrer per protestar per anys de retallades en educació i sanitat.

«Als ciutadans sempre cal escoltar-los i als problemes donar-los resposta i el Govern espanyol està en aquesta disposició. Per això estem fent uns Pressupostos Generals que seran bons per a Catalunya», va assenyalar la vicepresidenta abans de participar en un lliurament de premis a la lluita contra la violència de gènere a la seu de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

En declaracions als mitjans de comunicació i preguntada per les protestes a Catalunya de metges, professors, estudiants i bombers, Calvo ha recordat al Govern de Torra (format per representants d'ERC i PDeCat) que la seva responsabilitat és la de «gestionar Catalunya perquè per això governen i els van triar».

«Portem molt de temps dient alguna cosa que crec que avui cobra molt sentit. Hem de ser lleials, però també treballar pels problemes de Catalunya. Nosaltres estem en aquesta disposició perquè és el que importa en la política i el que importa per a qualsevol govern», va subratllar.

Per la seva banda, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, va manifestar ahir que «més enllà del procés hi ha la vida real de tots els dies i els problemes de la gent» i ha instat la Generalitat a «atendre aquestes reivindicacions com qualsevol un altre govern». Ábalos, en declaracions als periodistes a València després de presidir la lectura del Premi de Convivència de la Fundació Professor Manuel Broseta, ha afirmat així mateix que l'Executiu català «li toca governar», que és «gestionar els assumptes quotidians» com són els serveis bàsics.

El ministre va fer aquestes manifestacions en relació a les vagues convocades a Catalunya i ha assenyalat que aquestes protestes mostren que «els problemes que tenim en aquest país, a Catalunya també es donen».

Ábalos va lamentar que a Catalunya «durant molt de temps s'han supeditat a altres projectes polítics que res tenen a veure amb la situació que viu la ciutadania», que «té els seus problemes com en qualsevol altra part».



Necessitats

«Entenc que aquesta crida a la resta de grups del Parlament respecte a les necessitats de nous pressupostos és la mateixa necessitat que té el Govern d'Espanya», va afegir, i va defensar que»n'hi ha prou amb tenir una mica d'empatia i no estar procurant obstaculitzar res».

El ministre va afegir que li crida l'atenció que»quan un Govern de la Generalitat es dirigeix als altres grups sembla que forma part de la normalitat, i quan ho fa el Govern d'Espanya sembla que fa xantatge».

«És evident que tot govern necessita poder desenvolupar la seva política a través d'uns pressupostos», va agregar, pel que considera que «per a formular els seus propis pressupostos els vindrà també molt bé uns pressupostos del conjunt de l'Estat i aquí hi ha una mica d'engany».



El líder de Podem

El líder de Podem, Pablo Iglesias, emplaçat ahir les formacions independentistes a donar suport als pressupostos generals de l'Estat i redreçar, d'aquesta manera, les retallades que provoquen les mobilitzacions dels treballadors públics i universitaris.

En un missatge al seu compte de Twitter, Iglesias va recordar que «els treballadors de la Generalitat van avui a la vaga sumant-se a les mobilitzacions de la sanitat pública, bombers i universitat».

«Anys d'austeritat pesen com una llosa sobre Catalunya, que necessita que s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat», sosté. La seva petició se suma a la que va fer la vicepresidenta del govern espanol, Carmen Calvo, que va demanar al govern de Torra que «escolti» el carrer i doni suport als comptes del 2019.