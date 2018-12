May s'aferra al seu Brexit sense dir si té una alternativa

La primera ministra britànica, Theresa May, va insistir ahir en les virtuts de l'acord de Brexit negociat amb la Unió Europea (UE) i es va negar a revelar si té altres plans en cas que el Parlament ho rebutgi l'11 de desembre. May va comparèixer gairebé tres hores davant la comissió d'enllaç de la Cambra dels comuns, on va eludir respondre directament a la majoria de les preguntes dels diputats.

Qüestionada pels seus plans en cas que els Comuns rebutgin l'acord que proposa en la votació del dia 11, va sostenir que el Parlament ha d'«oblidar-se de la resta d'opcions» i centrar-se a debatre la proposta plantejada.

Va reconèixer, no obstant això, que si l'acord, al que s'oposen part dels conservadors i l'oposició laborista, és descartat «s'hauran de prendre decisions» i s'acceleraran els preparatius per a una sortida dràstica de la UE.

Preguntada per si permetria que el Regne Unit sortís del bloc sense pacte, la qual cosa els partits i el món empresarial jutgen catastròfic, es va limitar a assenyalar que «el pertinent» és la decisió que es prendrà en dotze dies.

L'acord consensuat amb Brussel·les, que rebutgen tant partidaris com detractors del Brexit, fixa els termes de la sortida i el marc general de la futura relació bilateral, i en una controvertida clàusula de seguretat atorga un estatus especial a Irlanda del Nord. En cas que no sigui aprovat, el Govern haurà de proposar un pla d'acció alternatiu que també podria ser rebutjat pels Comuns, la qual cosa posaria en qüestió la viabilitat del divorci amb la UE i de l'Executiu.

Per la seva banda el negociador cap comunitari pel Brexit, Michel Barnier, va demanar ahir al ple del Parlament Europeu (PE) que ratifiqui l'acord aconseguit amb Londres per a la sortida del Regne Unit de la UE que, va assegurar, el bloc ha negociat amb «lucidesa». «L'acord sobre la taula és l'únic i el millor possible», va dir als diputats de l'Eurocambra reunits a Brussel·les.

«La negociació ha acabat. És el moment de la ratificació per part del Parlament britànic, aquest Parlament i el Consell» de la UE, va recalcar Barnier, qui va cridar al fet que cadascú «assumeixi les seves responsabilitats». Encara que les dues parts aspiren a aconseguir una associació «sense precedents», Barnier va avisar que després del 29 de març de 2019 no es mantindrà un statu quo i «el nostre deure és dir-ho».