Les persones amb VIH, celíacs, amb psoriasis o diabetis podran ser militars, policies o bombers

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres un acord que proposa eliminar la diagnosi VIH, la diabetis, la malaltia celíaca i la psoriasis com a causes d'exclusió mèdica per a l'accés a les oposicions per esdevenir militar, bomber, agent de duana, policia o funcionari de presons, entre altres funcions públiques on fins ara tenien vetada l'entrada. La vicepresidenta de govern espanyol, Carmen Calvo, ha afirmat que amb aquesta modificació el seu executiu impulsa el tracte igualitari i la 'no discriminació' per a les persones que volen accedir a la funció pública. "Parlem d'aixecar aquestes causes d'exclusió pel simple diagnòstic, i adaptarem al cas individual de cadascuna de les persones" ha afirmat la vicepresidenta.

Segons Calvo, les quatre malalties s'havien convertir en "estigmes" per a set milions de persones que veien frustrades les seves opcions de ser funcionaris en un moment en què "el consens científico-mèdic avala que el simple diagnòstic d'aquestes malalties no pot tancar el pas a la funció pública".

La vicepresidenta ha assegurat que el seu govern ha actuat de manera "rigorosa" adaptant en cada cas la legislació civil i militar per "sostenir un tracte igualitari" tenint en compte que l'article 14 de la Constitució "indica que cal evitar la discriminació".