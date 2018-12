Registren oficines del Deutsche Bank per sospites de blanqueig

La Policia va registrar les oficines de Deutsche Bank per sospita de blanqueig de diners arran dels Papers de Panamà, que mostren la possibilitat que el banc ajudés a clients a crear empreses tapadora en paradisos fiscals. La investigació es va realitzar en les oficines del banc més gran privat comercial d'Alemanya a Frankfurt, Eschborn i un municipi de l'estat federat de Hesse. Investiguen diversos empleats de l'entitat, així com a responsables de l'empresa no identificats fins ara, encara que no sembla que siguin objecte de recerca els presidents de Deutsche Bank, ni l'actual, ni anteriors.