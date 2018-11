Tens 18 anys? Hi ha 12.000 bitllets gratuïts d'Interrail disponibles

La Comissió Europea obre aquest dijous el termini per sol·licitar un bitllet d'Interrail gratis als joves de 18 anys a dia 31 de desembre del 2018. És a dir, els nascuts entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any 2000 -tots dos dies inclosos- podran optar a un tiquet per viatjar en tren a partir de l'abril del 2019 a un màxim quatre països de la UE durant un mes. Es podran presentar les sol·licituds en línia a la pàgina web del Portal Europeu de la Joventut abans de l'11 de desembre, on caldrà registrar-se i respondre un qüestionari. Després de "l'èxit" de la primera convocatòria, l'executiu europeu va decidir oferir més bitllets de tren gratis en aquesta segona ronda.

La iniciativa és una prova pilot de la Comissió Europea, que pretén ampliar l'actual partida de 12 milions d'euros a més de 100 milions d'euros anuals a partir del 2021. La proposta va ser impulsada per l'Eurocambra amb l'objectiu de fomentar l'europeisme entre les noves generacions.