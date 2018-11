Trump cancel·la la trobada amb Putin en el G-20 per la tensió entre Moscou i Kíev

Trump cancel·la la trobada amb Putin en el G-20 per la tensió entre Moscou i Kíev washington

El president dels EUA, Donald Trump, va anunciar ahir la cancel·lació de la reunió que anava a mantenir demà en el marc del cim del G-20 a Buenos Aires amb el president rus, Vladimir Putin, per l'agreujament de l'escalada militar entre Rússia i Ucraïna en el Mar Negre. Trump va divulgar la notícia en Twitter camí a la cimera del G-20 a Buenos Aires. La decisió de suspendre la seva primera reunió des del cim de juliol a Hèlsinki augmenta la tensió entre tots dos mandataris i marca un canvi abrupte en l'estratègia de Trump d'estrènyer llaços amb el Kremlin i per la qual tan legisladors demòcrates com a republicans ho havien criticat.

Aquesta cancel·lació, a més, significa un gran cop per a Putin, que busca demostrar que no està aïllat de la comunitat internacional malgrat la topada naval amb Ucraïna del passat diumenge, en el qual tres bucs militars d'Ucraïna van ser capturats per la Marina russa en l'estret de Kerch.

«Basant-me en el fet que els vaixells i els mariners no han estat retornats a Ucraïna des de Rússia, he decidit que seria millor per a totes les parts involucrades cancel·lar la meva reunió prèviament programada a Argentina amb el president Putin», va escriure Trump en Twitter. No obstant això -va agregar- va confiar tenir «un cim significatiu» amb el líder rus «tan aviat aquesta situació es resolgui».

La cita era un dels plats forts del menú de l'esdeveniment que s'estén fins demà i que celebra els 10 anys d'existència d'aquest fòrum que reuneix a economies desenvolupades i emergents des de 2008, aquest any en un clima de tensions sense precedents. L'anul·lació de la trobada ocorre enmig de la controvèrsia als EUA per noves revelacions en la recerca sobre una presumpta ingerència de Rússia en la campanya presidencial nord-americana de 2016.

La tensió entorn de la península de Crimea i el mar Negre segueix pujant. Els països europeus, entre ells Alemanya, van tractar ahir de calmar el fervor d'Ucraïna després que el seu president Petró Poroixenko demanés a l'OTAN desplegar bucs per fer front a Rússia en el mar de Negre. Durant un fòrum econòmic germà-ucraïnès, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va demanar que Kíev «es mantingués prudent» i va assegurar que solament era possible «resoldre les coses romanent raonable».

I és que Poroixenko havia demanat poc abans a l'OTAN una resposta ferma enfront del que considera una agressió de Rússia i per això va demanar a l'OTAN que desplegui bucs en el mar d'Azov per recolzar a Kíev en el seu pols amb Moscou, ja que, va dir, Rússia està bloquejant els seus ports en el mar d'Azov. No obstant això aquesta trucada va quedar sense resposta. «No pot haver-hi solució militar a aquestes confrontacions», va insistir ahir la cancellera alemanya.

La prudència de Merkel coincideix amb la d'altres líders europeus. Encara que la UE va expressar la seva consternació «per l'ús de força de Rússia», els 28 no han considerat noves mesures per sancionar a Rússia. Polònia recolza la idea, però França i Alemanya creuen que és prematur. La tensió pre-bèl·lica entre Kíev i Moscou estarà al centre de les reunions de l'OTAN de la setmana vinent a Brussel·les encara que l'organització roman prudent.