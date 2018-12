Declaren culpables set dels vuit acusats per l'assassinat de Berta Cáceres

Un Tribunal d'Hondures va declarar culpables set dels vuit acusats per l'assassinat el 2016 de l'activista hondurenya Berta Cáceres, que liderava l'oposició contra la construcció d'una presa hidroelèctrica a territori indígena. Organismes humanitaris locals i internacionals van advertir que la decisió del jutge permet que quedin impunes els empresaris que impulsaven la construcció, als quals assenyalen com els autors intel·lectuals del crim. Els set condemnats es podrien enfrontar a una pena de fins a 30 anys de presó per l'atac contra l'ambientalista.