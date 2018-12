Primer dia de circulació limitada pel centre de Madrid sense incidències

La posada en marxa ahir de Madrid Central a la capital de l'Estat es va caracteritzar per una densitat de trànsit similar a la de qualsevol altra jornada sense la mesura, tot i que amb algunes diferències, com més presència de vehicles als perímetres i més taxis. A més, no hi va haver una major presència policial o d'agents de mobilitat per explicar als conductors com fer front a Madrid Central. La moratòria per interposar multes en cas d'incompliment de la mesura, previstes a partir de març, va fer que el trànsit fos similar al d'altres jornades a la capital.

Madrid Central elimina el trànsit de pas pel centre de la ciutat i també els vehicles més contaminants i que més quilòmetres realitzen per aconseguir una reducció d'emissions del 40 per cent a la zona. La seva zona d'aplicació està delimitada per la circumval·lació de rondes, bulevards i l'eix Prado-Recoletos.

Ahir les hores puntes van ser normals, sense cap episodi especial, el trànsit va ser més suau que altres dies tot i la pluja i no hi va haver contratemps que entorpissin la circulació. De moment, la primera fase serà informativa, amb controls de Policia Municipal i Agents de Mobilitat, és a dir, el que regeix fonamentalment des d'ahir és la senyalització vertical i horitzontal, encara que totes les càmeres estiguin ja instal·lades.

Fonts de la Policia Municipal van detallar que el dispositiu es limitarà al que ja es va anunciar amb la campanya de Nadal i que els policies locals serviran de suport als agents de mobilitat, que són els que se situaran en els punts de control d'accés.

A més, des de les xarxes socials van llançar un missatge amb les dades del perímetre que suposa aquesta zona de baixes emissions i que ha entrat en una fase més informativa i dissuasòria. De fet, recorden que de moment no hi haurà sancions però sí s'informarà per carta als que localitzin entrant sense poder fer-ho. La portaveu socialista a l'Ajuntament de Madrid, Purificación Causapié, va fer un bon balanç del primer dia.