L'«Open Arms» arriba fins al pesquer que ha rescatat 12 immigrants

El vaixell de rescat Open Arms va arribar ahir fins al pesquer Nuestra Madre de Loreto, davant de la costa de Líbia, i va començar a ajudar la seva tripulació i a socórrer els dotze immigrants rescatats que porta a bord. Així que va arribar a l'altura del petit pesquer, després d'una nit de difícil navegació a causa de la forta maror a la zona, el metge a bord de l' Open Arms va pujar al Nuestra Madre de Loreto per atendre els migrants malalts. Un d'ells serà traslladat a Malta en helicòpter en patir una greu deshidratació.

Segons la tripulació de l' Open Arms, el primer objectiu és millorar la salut dels immigrants a bord, la major part d'ells malalts després de més d'una setmana al mar al mig de la tempesta, i donar suport moral al Nuestra Madre de Loreto, un petit pesquer que no està preparat per a aquest tipus de circumstàncies. Els migrants van sortir fa nou dies de les platges de la ciutat líbia de Khoms, un dels principals centres operatius de les màfies dedicades al contraban de persones. Van ser rescatats pel Nuestra Madre de Loreto el 22 de novembre després que fossin abandonats per les patrulleres líbies a aigües internacionals. El pesquer es trobava pescant a la zona, fora de les aigües jurisdiccionals de Líbia, i va complir amb la seva obligació d'auxiliar als nàufrags i va avisar a les patrulleres líbies, que segons Sampere van ignorar la seva alerta.

D'acord amb els 12 immigrants rescatats, en el precari bot pneumàtic viatjaven altres 25 persones que si van ser interceptades per la Guàrdia Costanera líbia i tornades al país nord-africà, on van ser tancades en camps de detenció. En un primer moment, la intenció del pesquer era portar-los a Malta o Itàlia, països que de seguida van segellar els seus ports, i fins i tot a Espanya, el govern de la qual des del primer moment ha tractat que tornessin a Líbia, segons van dir a Efe fonts diplomàtiques del país nord-africà. En aquest context, la vicepresidenta del Govern espanyol, Carmen Calvo, va expressar aquest dijous la preocupació de l'Executiu, va suggerir la possibilitat que es dirigís a Líbia per avituallar-se i va demanar col·laboració als països riberencs" en cas que es consideri que Líbia no compleix les condicions per ser un port segur". Organitzacions internacionals de defensa dels drets humans i organismes dependents de l'ONU han demanat a Espanya que no torni als migrants a Líbia ja que suposaria una violació de la llei internacional, ja que aquest país "no està considerat un port segur"