El rei Joan Carles també assistirà a l'acte de celebració dels 40 anys de la Constitució

La Casa Reial va confirmar que Joan Carles I també assistirà dijous que ve al costat dels Reis a l'acte commemoratiu del 40 aniversari de la Constitució de 1978 que han organitzat les Corts Generals al Congrés. Segons recull l'agenda de la Casa del Rei, Felip i Letizia, al costat dels reis Joan Carles i Sofia, presidiran l'acte solemne al qual assistiran diversos representants del Govern, del poder judicial i de diferents institucions de l'Estat. Es tracta de la recepció que anualment organitzen les Corts Generals i que en aquesta ocasió té un caràcter especial en complir-se el 40 aniversari de la Constitució de 1978, el que ha propiciat la presència del Cap de l'Estat al costat dels parlamentaris actuals i els constituents.

Serà la primera vegada que els dos Reis, l'actual i l'emèrit, coincideixin en un acte oficial al Congrés, ja que per al quaranta aniversari de les eleccions democràtiques de juny de 1977 no va ser-hi present el rei Joan Carles. Aquella situació, que es va justificar en el protocol del format triat per a l'acte, va generar estranyesa en els propis partits polítics. En aquesta edició, es pretén retre tribut al Saló de Plens a les Corts Constituents i als ponents de la Carta Magna. El rei Joan Carles va ser precisament qui va signar la Constitució.