Ucraïna prohibeix l'entrada al país als russos d'entre 16 i 60 anys

El president d'Ucraïna, Petro Poroshenko, va anunciar que ha imposat restriccions a l'entrada a territori ucraïnès de ciutadans russos amb edats compreses entre els 16 i els 60 anys, amb l'argument que cal evitar que Rússia formi «exèrcits privats» encoberts a Ucraïna. Aquesta mesura arriba enmig de les tensions amb Rússia per l'incident del 25 de novembre al mar d'Azov, on la Guàrdia Costanera russa va disparar contra tres vaixells ucraïnesos i els va capturar, juntament amb tota la seva tripulació, per considerar que s'havien endinsat a les seves aigües territorials.



Més controls fronterers

Per la seva banda, el Servei Estatal de Fronteres d'Ucraïna ha augmentat el control fronterer i ja està restringint l'entrada de ciutadans estrangers, principalment els homes russos d'edats compreses entre els 16 i els 60 anys, segons va informar el cap de l'agència, Petro Tsihikal. El president ucraïnès va destacar la importància de reforçar els requisits per al registre de ciutadans russos, especialment a les regions en què està en vigor la llei marcial, a la frontera amb Rússia.

Per la seva banda, les autoritats de Rússia van traslladar a una presó de Moscou els 24 marins ucraïnesos detinguts el 25 de novembre. Del grup de marins, 21 van ser traslladats a la presó de Lefortovo, a Moscou, i els tres que van resultar ferits quan van ser interceptats els seus vaixells estan a l'hospital de la presó.

Ucraïna sosté que els vaixells no van fer res irregular i que la Guàrdia Costanera russa va disparar «a matar» contra els mariners a aigües del mar d'Azov, a prop de l'estret de Kerch. Després de l'incident, Rússia va decidir mantenir detinguts els 24 militars que tripulaven els vaixells a la península de Crimea, on es troben el remolcador i les dues patrulleres interceptades. Ucraïna ha decidit imposar la llei marcial durant un mes a les zones frontereres amb Rússia.