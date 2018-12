La Universitat de València denuncia el professor que va assetjar alumnes

La Universitat de València (UV) va denunciar davant la seva Comissió d'Igualtat el professor de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació acusat d'assetjament verbal a les aules amb l'autorització de les estudiants afectades, el que ha permès activar el protocol i constituir una Assessoria Confidencial per investigar-lo per haver dirigit presumptament a les seves alumnes frases com «com em posa la teva veu».

La rectora de la UV, Mavi Mestre, després d'inaugurar una jornada sobre intervenció en violència de gènere en què va fer una declaració institucional, va explicar que la creació d'aquesta comissió, en aplicació del protocol contra l'assetjament de la Universitat, sorgeix després la denúncia presentada a la vicerectora d'Igualtat, Elena Martínez, que ha estat autoritzada i ratificada per les alumnes que han fet públic el cas.

El protocol contra l'assetjament de la Universitat, que ja s'ha activat en altres ocasions, estableix que per obrir un procediment ha d'haver-hi una denúncia de l'afectada, del seu representant legal o de qualsevol membre de la comunitat universitària sempre que compti amb l'autorització de la víctima.

Un grup d'alumnes on imparteix classes aquest professor, que està d'any sabàtic, va protagonitzar dimarts una tancada i va penjar pancartes i cartells en què reproduïen algunes frases que asseguren haver escoltat en primera persona com «normal que esternudis, ahir a la nit anaves molt fresca».