Detenen una jove de 20 anys a Màlaga per la mort de la seva filla de 18 mesos

La Policia Nacional va detenir una jove de 20 anys per la seva presumpta implicació en la mort de la seva filla de divuit mesos, el cadàver de la qual va ser trobat divendres amb diversos traumatismes en un pis de Màlaga.

Una trucada a la Policia Local de Màlaga va alertar d'una discussió entre dones, pel que sembla sobre la cura d'una nena. Fins al lloc es van desplaçar agents de la Policia Local, que només van trobar una de les implicades, que va explicar que havia discutit amb la seva germana per la cura de la seva neboda i va indicar el domicili de la detinguda.

El cunyat de l'arrestada va acompanyar els agents fins a l'habitatge, on van trobar el cadàver de la nena, que pel que sembla portava diversos dies morta. La mare de la menor no es trobava a casa. La investigació va passar llavors a la Policia Nacional, que va emetre una ordre de crida i cerca per localitzar la mare, d'origen marroquí, que va ser arrestada durant la nit de divendres. L'Institut de Medicina Legal de Màlaga s'ha fet càrrec del cadàver i realitzarà l'autòpsia.

Sobre la mare constava una ordre de protecció adscrita al Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere com a víctima de maltractaments, però l'agent encarregada de la seva vigilància i seguiment feia mesos que no podia contactar amb la dona, ja que ni atenia les trucades ni obria la porta de casa seva.

El delegat del Govern a Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, va explicar que «les primeres indagacions per part del forense fan referència a algun tipus de traumatisme».