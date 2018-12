El Govern suís s'oposa a una consulta per limitar la migració de la UE

El Govern suís va comunicar la seva oposició al referèndum planejat per votar sobre una nova legislació que limiti el nombre d'immigrants procedents de la Unió Europea que puguin entrar al país, ja que al·lega que podria danyar la relació comercial amb el seu principal soci econòmic. La Unió Europea insisteix que els seus ciutadans puguin treballar i viure a Suïssa sense cap tipus de visat a canvi d'ampliar l'accés del país al mercat únic europeu. Els membres del Partit Popular Suís, de postura antimigratòria, compten amb la majoria al Parlament i han pressionat per posar fi al lliure moviment de persones a Suïssa, ja que al·leguen que amenaça la seva sobirania. La legislació suïssa estableix que s'ha de celebrar un referèndum sobre el lliure moviment de persones, ja que s'ha reunit el nombre necessari de signatures, però no es coneix amb quant suport compta la iniciativa.